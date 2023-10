5 Rekomendasi Konser dan Gig Akhir Pekan, Young K dan Rock in Celebes

(JYP Entertainment)Di penghujung Oktober 2023, terdapat sejumlah pilihan pertunjukan musik yang berisikan musisi-musisi menarik. Salah satunya, idol dari Korea Selatan Young K Day 6 yang akan menggelar

Band pop punk lawas asal AS, MxPx akan mampir di tiga kota berbeda dalam tur tiga harinya di Indonesia. MxPx dijadwalkan bakal tampil di Bali, Serpong, dan Makassar. Di pusat kota Jakarta, Anda juga dapat menyaksikan suguhan pertunjukan musik dua harian yang berisikan belasan penampil prominen.

Band-band langganan festival Seringai, Swellow, Jason Ranti, Ali, Scaller, hingga White Shoes & the Couples Company akan hadir di festival musik Guinnes Brighter Together di kawasan Senayan, Jakarta, akhir pekan nanti.Rock in Celebes merupakan festival musik berskala besar yang digelar tahunan di Makassar sejak 2010. Memasuki tahun ke-14, Rock in Celebes 2023 akan digelar di Parking Lot Ambalat Trans Studio Makassar, Sulawesi Selatan, pada 28-29 Oktober 2023. headtopics.com

Di tahun ini, Rock in Celebes akan menghadirkan band pop punk legendaris MxPx sebagai salah satu headliner yang akan tampil pada Minggu (29/10). Selain itu, Rock in Celebes juga telah menyiapkan 49 penampil lain yang tidak hanya berasal dari grup-grup cadas. Band-band seperti Grrrl Gang, The Jansen, The Upstairs, hingga Nadin Amizah juga bakal hadir untuk meramaikan Rock in Celebes tahun ini.Young K DAY6 akan kembali manggung di Indonesia. Ia kini menggelar konser tunggal bertajuk Letters with notes di The Kasablanka Hall, Jakarta, pada Sabtu, 28 Oktober 2023.

Konser tersebut berlangsung sekitar dua bulan sejak Young K merilis album penuh pertamanya yang bertajuk serupa dengan nothing but sebagai title track.

