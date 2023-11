5 Potret Glamor Celine Evangelista,Namanya Terseret Kasus Korupsi Hingga Dicap Ani-Ani

Bahkan, Amel juga sudah menyarankan istri Andi Andriansyah untuk menghubungi Celine dan membahas kasus korupsi tersebut. Amel mengatakan kalau Celine memiliki koneksi dengan petinggi di Kejaksaan Agung dan ada seorang Jaksa Agung yang dipanggilnya sebagai"Papa".

Keterangan tersebut belum terkonfirmasi, Celine Evangelista sendiri belum ada kabar akan dimintai keterangan balik. Di sisi lain, sebagai artis papan atas Celine memang termasuk selebriti yang kerap bergaya glamor.Terlebih sebagai single mom, dia harus menjadi tulang punggung untuk membesarkan empat anaknya. Berikut potret Celine Evalista.Celine Evangelista telah berkarir di industri hiburan sejak masih berusia 14 tahun. Dia mengawali karirnya melalui kompetisi model di majalah pada tahun 2006.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: SUARADOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUARADOTCOM: Celine Evangelista Terseret Kasus Korupsi Tambang dan Panggil Jaksa Agung 'Papa', Netizen: The Real Ani-AniCeline Evangelista dituding merima uang Rp 500 juta dari kasus tersebut.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Azizah Salsha Pakai Topi Dibalik, Ternyata Barang Mahal Harganya Tembus Rp 10 Juta!Potret Azizah Salsha mengenakan topi mewah Celine dibagikan di akun Instagram pribadi keduanya, saat sedang makan.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Potret Celine Evangelista, Artis yang Terbawa Kasus Korupsi Tambang dan Panggil Jaksa Agung 'Papa'Kemudian uang tersebut tidak sepenuhnya diterima lantaran telah dibagi lagi ke artis juga janda cantik Celine Evangelista yang disebutnya menerima uang sebesar Rp500 juta

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Potret Lisa BLACKPINK Hilang dari Akun Weibo Bvlgari dan Celine, Diblokir Pemerintah China?Sebelumnya, akun Weibo milik Lisa BLACKPINK juga tak bisa lagi ditemukan di media sosial mirip Twitter di China.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Celine Evangelista Disebut dalam Kasus Korupsi Tambang di Sultra, Panggil Jaksa Agung 'Papa'Artis cantik Celine Evangelista, disebut dalam persidangan oleh terdakwa korupsi tambang di Konawe Utara turut menerima uang sebesar Rp 500 juta.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: Celine Evangelista Rayakan Ultah Anak-anak Tanpa Stefan William, Ungkapan Sang Artis Tuai HaruCeline Evangelista bagikan video singkat perlihatkan momen perayaan ulang tahun anak-anaknya tanpa didampingi Stefan William. Ungkapan Celine Evangelista ini pun turut ikut disorot. Seperti apa?

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕