5 Pernyataan Gaya Zaskia Adya Mecca Membela Palestina, dari Kaos Hingga Bros: Ini yang Ingin Disampaikan

Zaskia Adya Mecca menunjukkan dukungan untuk Palestina, salah satunya dengan mengenakan kaos bertema Palestina. Salah satunya adalah kaos bergambar bendera Palestina, dengan tulisan"Free Palestine". Ia memadukannya dengan manset dan kulot berwarna hijau army dan pashmina jersey hitam.

Blunder Komentari Serangan Israel ke Palestina Seperti Hukum Qisash, Hidup Mewah Pendeta Gilbert Lumoindong Dikuliti Pada foto lainnya, Zaskia Mecca ingin terus mengingatkan pada siapapun dan dengan cara apapun yang ia bisa tentang kedzaliman yang sedang terjadi di Palestina. Kali ini, kaosnya bertuliskan"Freedom Palestine" dan memadukannya dengan manset hitam dan celana chino hijau army.

Zaskia Adya Mecca juga sempat terlihat memadukan kaos hitam bertuliskan"Palestine Will be Free" dengaj gambar bendera Palestina. Ia memadukannya dengan celana panjang oversized, jaket corduroi dan sneakers. Di sana, ibu lima anak tersebut menjelaskan bagaimana perasaannya yang kalut jika memikirkan kondisi rakyat Palestina di Gaza.

Bintang sinetron Kiamat sudah dekat itu juga sempat ikut aksi damai membela Palestina di Bundaran HI beberapa waktu. Ia tampak mengenakan khimar hitam dengan bros bendera Palestina. Zaskia Adya Mecca menegaskan dirinya tak hanya akan jadi penonton, tapi juga ingin terus berjuang bersama agar rakyat Palestina mendapatkan haknya.

