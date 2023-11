5 Jenis Ular Terbesar di Dunia yang Memiliki Karakteristik Unik

Tak hanya memiliki bentuk tubuh yang besar dan panjang, beberapa jenis ular ini juga memiliki karakteristik yang cukup unik. 2 dari 11 halaman1. Green AnacondaJenis ular terbesar di dunia yang menempati posisi pertama adalah Green Anaconda. Ular ini bisa tumbuh panjang hingga 30 kaki dan memiliki berat mencapai 550 pon.

Ular terbesar di dunia ini hidup di hutan hujan Amazon dan rawa-rawa di Brasil. Ular ini termasuk hewan karnivora, ia bersembunyi untuk menyerang mangsanya seperti babi hutan dan rusa, lalu dengan sigap menangkap dan meremas mangsa mereka hingga tewas.3 dari 11 halaman2. Reticulated PythonSelanjutnya adalah Reticulated Python. Reticulated Python atau sanca batik, dapat tumbuh hingga panjang 29 kaki dan berat hingga 595 pon. Biasanya ukuran ular betina lebih besar daripada ular jantan.

4 dari 11 halaman3. Amethystine PythonBerikutnya adalah Amethystine Python. Jenis ular terbesar di dunia urutan ketiga ini memiliki panjang mencapai 27 kaki dan berat 33 pon. Biasanya, ular betina memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan ular jantan.

Tubuhnya memiliki lingkar atau ketebalan sebesar tiang telepon. Sama seperti ular sanca lainnya, ular Python Burma mencekik mangsa dengan tubuhnya yang kuat. Status konservasi mereka adalah rentan dengan populasi menurun akibat perburuan untuk kulit dan makanan, serta perusakan habitat.

Mangsa utama ular ini adalah mamalia kecil dan burung, ditangkap dengan rahang kuat dan membungkus tubuhnya di sekitar hewan tersebut untuk mencekik. Status konservasi ular ini adalah rentan karena perburuan untuk diambil kulit dan dikonsumsi sebagai makanan di beberapa tempat. Serta hilangnya habitat yang dapat mengancam populasi mereka.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: LIPUTAN6DOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIPUTAN6DOTCOM: Papirus Mesir Kuno Gambarkan Lusinan Ular Berbisa, Termasuk Ular Langka Bertaring 4Dan Apophis, ular besar yang dianggap sebagai dewa berwujud ular.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Mengenal Jenis-Jenis Beton dan Penggunaan Betonmix Agar Hasilnya Lebih BerkualitasTampilan beton yang belum di-finishing umumnya sudah tidak asing dan dapat dengan mudah dilihat pada bagian-bagian rumah.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

MERDEKADOTCOM: Rusia yang Sempat Berkonflik Termasuk, Berikut 10 Negara Terbesar di DuniaKonflik Rusia sebagai salah satu negara terbesar di dunia picu kekhawatiran global. Berikut 10 negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah total.

Sumber: merdekadotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Bandara IKN Beroperasi Penuh Desember 2024, Pesawat Terbesar di Dunia Bisa MendaratPembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara atau Bandara IKN resmi dimulai. Setelah beroperasi penuh, nantinya bandara ini akan mampu melayani pesawat berbadan besar.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: 5 Ikan Terbesar di Dunia Menjelma Bak Monster Laut, Beratnya Sampai Puluhan TonTidak hanya di hutan belantara saja hewan-hewan besar hidup dan berkembang, namun hewan-hewan berukuran besar juga ada di dunia laut. Di sana, kita bisa menemui ikan raksasa yang memiliki berat mencapai 21 ton.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: 5 Agama Terbesar di Dunia Berdasarkan Jumlah Penduduknya, Islam Bukan Bukan Peringkat Pertama??Keberagaman keyakinan di seluruh dunia mencerminkan warisan kemanusiaan yang kaya. Lima agama terbesar di dunia diantaranya adalah kristen, Islam, Hindu, Budha, dan agama lainnya.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕