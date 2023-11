5 Ide OOTD Body Goals Ala Amanda Manopo: Dijamin Lebih Seksi dan Fashionable

Jadi, buat yang penasaran dengan OOTD body goals ala Amanda Manopo, berikut ini yang berhasil dirangkum suara.com, Kamis (2/11/2023).5 OOTD Tina Toon Selama Jadi Politikus, Rambut Kuncir Ekor Kuda Jadi Ciri Khas

Bagi beberapa perempuan menyetir mobil kerap memancarkan pesona tersendiri. Jadi meski hanya menyetir mobil penting juga dong memperhatikan penampilan seperti OOTD Amanda Manopo yang diunggah pada 2 Maret 2022 silam.

Alih-alih mengenakan kaus, ternyata Amanda pilih mengenakan kebaya lengan panjang ungu muda, dengan belt besar bermotif batik. Ia juga membuat penampilannya semakin eye catching dengan anting perak bentuk bentuk salib. Tapi menariknya agar lebih nyaman ia memadukan bawahannya dengan celana jeans loh.Amanda Manopo kerap menampilkan body goals-nya dengan outfit crop top, termasuk saat ia menggunakan busana olahraga untuk bermain gold.

Selain itu, agar penampilannya selaras, ia juga mengenakan sneakers putih, dengan topi gold berwarna senada. Bahkan tas stik golf warna silver yang ditenteng membuat penampilannya mengikat jadi satu kesatuan.Agar tetap on point, Amanda Manopo mengandalkan warna merah seperti jaket bisbol sebagai dasar outfit hangoutnya. Kaos hitam sebagai inner yang dimasukan dalam celana denim pendek yang memperlihatkan paha mulusnya.

Agar sesuai dengan dasar warnanya, Amanda juga mengenakan sneakers dengan warna dasar merah, dan tas tangan sama-sama berwarna merah.Agar body goalsnya terlihat, Amanda Manopo juga pilih menggunakan gaun pink bermotif, dengan belahan di bagian salah sisi sehingga paha mulusnya terlihat. Gaun itu juga ditampilkan dalam bentuk lengan buntung, sehingga sebagian pundaknya terlihat.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: SUARADOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUARADOTCOM: 5 Ide OOTD Raline Shah Agar Tetap Awet Muda Meski Usia Nyaris Kepala EmpatBerikut ini 5 ide OOTD awet muda ala Raline Shah yang berhasil dirangkumsuara.com, Selasa (1/11/2023).

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Ide 5 OOTD Ayu Ting Ting-Bilqis Khumairah: Vibes Kakak Beradik BangetMeski sudah menginjak usia remaja, Bilqis Khumairah Razak belum diizinkan memiliki media sosial.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: 5 OOTD Sederhana Fuji Harganya Cuma Ratusan Ribu, Intip Biar Bisa KembaranFuji tampak tidak malu mengenakan berbagai kaos maupun baju lainnya dengan harga ratusan ribu.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: 5 OOTD Tina Toon Selama Jadi Politikus, Rambut Kuncir Ekor Kuda Jadi Ciri KhasDulu dikenal sebagai artis cilik yang gembul, penampilan Tina Toon kini telah dewasa dengan tubuhnya yang lebih langsing.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

MERDEKADOTCOM: 10 Resep Cemilan Khas Jepang Paling Populer, Mudah Dicoba di Rumah & Cocok Jadi Ide JualanPara pecinta makanan Jepang wajib tahu resep cemilan khas negeri sakura berikut ini. Cocok jadi ide jualan atau dicoba di rumah.

Sumber: merdekadotcom | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Resep Es Krim Mochi 5 Bahan, Ide Jualan untuk Anak SDSelain es kul-kul, coba kreasikan dagangan dengan es krim mochi. Camilan dingin ini disukai anak-anak.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕