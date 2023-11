5 Gol dan 3 Assist Hanya dalam 3 Laga: Haaland Sepertinya Suka Banget Lawan MU!

Derby Manchester pertama musim ini berjalan tidak sesuai harapan. Memang adu gengsi kedua tim cukup ramai terdengar, tapi jalannya pertandingan dianggap kurang menarik. Betapa tidak, Man City benar-benar mendominasi di pertandingan ini.

MU yang bermain di hadapan pendukung sendiri justru kesulitan mengimbangi level permainan tim tamu. Bahkan, disebut bahwa Man City bisa saja mencetak lebih dari tiga gol di pertandingan kemarin. Apalagi karena Erling Haaland ternyata punya rekor apik saat menghadapi MU.

