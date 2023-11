5 Fakta Kasus Miras Oplosan di Subang yang Menewaskan 14 Orang

Kamis (2/11/2023), Kasubdit Toksiologi Forensik Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Badan Reserse Kriminal Polri, Kompol Faizal Rachmad menjelaskan, barang bukti sisaSelain itu, pihak kepolisian juga telah mengambil sampel dari korban yang meninggal dunia usai pesta miras oplosan. Sampel yang diambil di antaranya darah, urine, dan cairan lambung.

Albab (30) seorang korban selamat dari miras oplosan yang ditemui di Puskesmas Jalancagak mengatakan, ia dan belasan rekannya mengonsumsi minuman keras oplosan ketika seorang teman mereka hajatan pernikahan pada Sabtu (28/10/2023).

"Total minuman yang dibeli ada 16 liter. Minuman tersebut dibeli di warung biasa yang kemarin dihancurkan warga," ujar Albab pada Selasa (31/10/2023). Minuman miras oplosan tersebut ternyata sudah biasa diminum oleh dirinya dan teman-temannya ketika sedang berkumpul.

Albab mengatakan, di acara ulang tahun maupun di acara hajatan rekan satu komunitasnya selalu mengonsumsi miras. Harga miras oplosan tersebut dapat dibeli dengan harga mulai dari Rp. 22.000-28.000. Albab menjelaskan, minuman keras oplosan tersebut dijual per liter dan per botol. Mereka meminum miras tersebut saat pernikahan teman di Sagalaherang.

"Namun ada yang berbeda rasanya dibandingkan dengan biasanya. Kemarin, saat kami minum miras oplosan tersebut rasanya sangat hambar, atau enggak ada rasanya," ungkap Albab. Hingga kini, Albab mengaku tidak mengetahui apakah miras oplosan yang diminum oleh mereka merupakan miras yang dioplos ulang oleh rekan-rekannya atau tidak.

