5 Artis Galang Dana untuk Palestina, Ada yang Jual Barang Preloved

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mengajak siapapun yang berniat membantu warga Palestina untuk berdonasi melalui laman kitabisa.com/hatibaikpedulipalestina. Saat terakhir kali dibagikan, jumlah donasi yang terkumpul mencapai ratusan juta rupiah.

Teuku Wisnu membuka donasi atas nama The Sungkars. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, suami Shireen Sungkar itu mengabarkan bahwa penggalangan dana untuk Palestina telah mencapai angka 2 miliar rupiah.

"Masya Allah Tabarakallah, luar biasa kekuatan rasa cinta dan kemanusiaan untuk saudara-saudari kita di Gaza yang darurat bencana," tulis Teuku Wisnu dalam unggahannya.Natasha Rizky belum lama ini menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. Mantan istri Desta itu juga mengajak para pengikutnya untuk berdonasi membantu saudara-saudari kita yang menjadi korban perang.

Lewat unggahannya, Natasha Rizky membagikan nomor rekening untuk netizen yang ingin berdonasi. Ibu tiga anak itu berharap agar konflik segera berakhir dan Palestina bisa merdeka dari Israel.Umi Pipik dikenal sebagai salah satu artis tanah air yang vokal membela Palestina. Sebagai bentuk peduli kemanusiaan, istri almarhum Jefri Al Buchori itu menggelar acara doa bersama sekaligus penggalangan dana untuk Palestina.

Acara tersebut dihadiri oleh banyak figur publik. Ada beberapa artis senior seperti Dyah Purnamasari, Silvana Herman, dan Wanda Hamidah, serta Arsy Hermansyah yang merupakan anak Ashanty. Melly Goeslaw berusaha membantu warga Palestina dengan cara yang unik. Dia melakukan penggalangan dana dengan menjual barang-barang preloved bermerk lewat media sosial dengan harga yang sangat terjangkau.

