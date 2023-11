4 Tahun Dilarang Balapan, Pembalap Paling Ditakuti Marc Marquez Langsung Emosional Saat Geber Motor Lagi

Rider Italia itu dipastikan menjadi salah satu kontestan perebutan gelar juara dunia dalam ajang World Superbike (WSBK) 2024 mendatang. Momen ini sudah ditunggu Iannone selama empat tahun lamanya setelah dia mendapatkan sanksi akibat doping usai gelaran MotoGP Malaysia 2019 lalu.

Banding yang seharusnya menjadi tempat bagi Iannanone untuk memangkas masa hukuman justru harus berakhir mengecewakan. Hukuman yang semula hanya dua tahun justru ditambah menjadi empat tahun karena banding The Maniac Joe yang terkesan setengah hati.

Larangan balapan selama empat tahun ini telah merampas semua yang dimiliki Iannone dalam karier balapnya. Dia juga kehilangan kontrak bersama Aprilia di MotoGP sebelum akhirnya menuntaskan masa hukuman untuk kini berlaga di WSBK.

Kini, Iannanone sudah kembali dan telah resmi menggeber motor lagi dalam sesi tes WSBK di Sirkuit Jerez, Spanyol, Selasa (31/10/2023). Baca Juga: Valentino Rossi Saja Dicekal, Izin dari Honda Bikin Marc Marquez Merasa Jadi Anak Paling Baik

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: BOLASPORTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BOLASPORTCOM: 3 Lap Maverick Vinales Tak Bernapas, 2 Andalan Aprilia Hampir Pindah Alam Karena Motor SendiriPembalap Aprilia, Maverick Vinales, membeberkan pengalaman mengerikannya saat menjalani sesi balapan MotoGP Thailand 2023.

Sumber: BolaSportcom | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Mantan Presiden RFEF Luis Rubiales Dilarang Terlihat dalam Sepak Bola Selama Tiga TahunMantan Presiden RFEF Luis Rubiales, yang menghadapi kasus dugaan pelecehan seksual di Spanyol, telah dilarang tiga tahun oleh FIFA.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

TABLOIDBINTANG: Kasihan Tsania Marwa 7 Tahun Dilarang Ketemu Buah HatiKesabaran Tsania Marwa tampaknya sudah habis, amarah yang tertahan di dalam dada kembali muncul

Sumber: TabloidBintang | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Kisah Pria 89 Tahun Berusaha Ceraikan Istri Selama 27 Tahun, Jodoh Sampai MatiAlasan istri bikin hakim tak kabulkan perceraian.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Rayakan 25 Tahun, ELEMENT Siap Gelar Konser di Akhir Tahun 2023Band ELEMENT akan menggelar konser 25 tahun pada Desember 2023.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Terdakwa Kasus Gagal Ginjal Divonis 2 Tahun Penjara, Jauh Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa 9 TahunHakim Pengadilan Negeri Kota Kediri menjatuhkan vonis dua tahun penjara serta denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan penjara.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕