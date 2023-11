4 Hal Buruk yang Dilakukan Manchester United Saat Dipermalukan Newcastle 0-3: Lini Tengah Bobrok!

Dua gol yang dicetak Newcastle tercipta di babak pertama, via lesakan Miguel Almiron (28’) dan Lewis Hall (36’). Joe Willock menutup pesta Newcastle di menit ke-60. Manchester United, sang juara bertahan, kalah memalukan dan tersingkir dari Carabao Cup. Beberapa hal buruk terjadi di lapangan bagi United. Kesalahan taktik dan individu terjadi. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters.

