4 Film Horor Amanda Manopo Selain Indigo, Tak Ada yang Raih 1 Juta Penonton

Memerankan Zora, Amanda Manopo beradu peran dengan Aliando Syarief dan Sara Wijayanto. Hingga hari ke-14, Indigo belum mencapai 1 juta penonton. Indigo bukan film horor pertama pemeran Andini Kharisma Putri. Sebelumnya dia telah membintangi 4 film horor. Predikat bintang film spesialis horor pun melekat kuat padanya. Film dengan sutradara Hanny R. Saputra dan produser Chand Parwez Servia dan Fiaz Servia mengisahkan tentang misteri adanya 3 sajen di SMA Pelita Bangsa. Isu yang beredar di para siswa, sajen tersebut dibuat untuk menenangkan arwah siswa yang bunuh diri karena menjadi korban bullying.

Sajen merupakan debut film horor Amanda. Di sini dia berperan sebagai Alanda, siswa pemberani yang ingin memutus rantai bullying di sekolah itu. Selain Amanda, film ini juga dibintangi Angga Yunanda dan Steffi Zamora. Sajen mendulang 792.892 penonton.Ini film horor kedua Amanda. Rilis perdana 13 September 2018, film ini disutradarai oleh Hanny R Saputra dengan produser Manoj Punjabi. Amanda sendiri memerankan karakter Nany.

Film ini mengisahkan tentang Nany, seorang remaja perempuan yang menjadi trauma dan paranoid dikarenakan kematian ibunya yang tragis, bahkan bisa disebut tak wajar. Nany percaya bahwa kematian ibunya disebabkan oleh iblis hitam. Bisikan Iblis mengumpulkan 182.093 penonton.Tak seperti 2 film horor sebelumnya, Kelam yang diproduseri oleh Heri Gunawan gagal bertahan lebih lama di bioskop dan hanya menyerap 49.638 penonton.

Film ini menceritakan tentang arwah Tiara yang seperti masih hidup setelah jantungnya didonorkan ke Shasha. Selain Amanda yang berperan sebagai Fenny, film ini juga memajang Aura Kasih dan Evan Sanders sebagai pemain utama.Film yang naskahnya ditulis oleh Baskoro Adi dan Nicholas Raven ini akan mengangkat dunia mistik Bali.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: TABLOIDBINTANG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUARADOTCOM: Main Game Who's The Spy Bareng Aliando dan Amanda Manopo, Cluenya Kok Aneh-aneh?Cerita film ini mengikuti perjalanan seorang gadis bernama Zora (Amanda Manopo) dan adiknya, Ninda (Nicole Rossi).

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Peluncuran Novel Pay Later serta Meet and Greet dengan Amanda Manopo di Gramedia MatramanPeluncuran novel Pay Sooner or Later digelar 03 November 2023 di Gramedia Matraman, Jaktim, Amanda Manopo sebegai pemeran utama turut hadir.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: 5 Ide OOTD Body Goals Ala Amanda Manopo: Dijamin Lebih Seksi dan FashionableOOTD body goals banyak dicari tahu perempuan untuk memperlihatkan lekuk tubuh idealnya.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: 3 Film Indonesia yang Mulai Tayang 2 November, dari Drama hingga Horor, Salah Satunya Film Budi PekertiNovember 2023 ini, film-film Indonesia turut meramaikan layar bioskop, tiga film Indonesia yang akan tayang.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Sinopsis Film Kultus Iblis, Film Horor Tentang Anak Kembar yang Terjebak Aliran SesatFilm horor arahan sutradara Bobby Prasetyo ini sudah tayang di bioskop.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Kualitas Film Indonesia Dinilai Layak Masuki Pasar Global & Bersaing dengan Film InternasionalIa mengatakan dukungan tersebut diberikan karena film Indonesia tergolong masih belum eksis di pasar global.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕