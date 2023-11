4 Cara Mengeringkan Bunga Lavender agar Aroma Tahan Lama

Pada saat ini, minyak atsirinya akan berada di puncaknya sehingga dapat memberikan aromapaling kuat. Penting menanam bunga lavender pada pagi hari setelah embun mengering karena udara dingin dan lembap dapat merusak minyak atsiri.

Selanjutnya, cara mengeringkan bunga lavender adalah menggantungnya. Cara ini juga dapat menjaga aroma bunga. Setelah itu, biarkan bunga lavender mengering selama sekitar dua hingga empat minggu. Untuk melindungi lavender dari debu dan kotoran, tutuplah bungkusan tersebut secara longgar dengan kantong kertas atau kantong jaring.

Jika tunas lavender sudah dilepas, simpan di dalam wadah kedap udara karena dapat membantu menjaga aroma lavender tetap utuh. Dengan menghancurkan kuncupnya, lavender akan mengeluarkan lebih banyak minyak esensial sehingga dapat meningkatkan aromanya.

