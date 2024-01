30 Tahun Detective Conan: Persinggungan Terpanjang dalam Hidup

Sudah 30 tahun berjalan dengan sangat lambat, tapi meninggalkan Detective Conan lebih sulit untuk dilakukan. Chapter pertama Detective Conan pertama kali dirilis pada 1994 di Shonen Weekly Jump dan itu berarti sudah 30 tahun berlalu sejak saat itu. Banyak anak-anak yang membaca Detective Conan kini sudah punya anak. Bahkan mungkin pula ada yang memiliki cucu, jika menghitung jenjang waktu yang demikian lama terbentang.

Persentuhan seseorang dengan komik Detective Conan bahkan bisa jadi merupakan persinggungan terpanjang dalam hidupnya dibandingkan kontak yang ia miliki dengan banyak hal lain, baik berupa benda hidup atau mati





