3 Wisata di Tanjung Pinang yang Wajib Dikunjungi, Patung Seribu Wajah hingga Kuliner Gonggong

Liputan6.com merangkum tiga wisata yang wajib dikunjungi ketika berlabuh ke Kota Tanjung Pinang yang penuh dengan ragam penduduknya.Salah satu wisata yang tidak boleh dilewatkan adalah berkunjung ke Vihara Ksitigarbha Bodhisatvva Tanjung Pinang Kepri.

Pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orangnya, untuk mengagumi ukiran-ukiran khas Tiongkok dan patung-patung dengan beragam karakter wajah. Di sisi kanan, ada patung dengan tangan terbuka. Simbol tangan terbuka tersebut bermakna kemurah hatian yang dipercaya umat Buddha.

Di bagian belakang patung besar itu, ada lorong untuk memasuki kawasan patung seribu wajah yang menakjubkan. Patung yang dikenal dengan seribu wajah tersebut, ternyata hanya berjumlah sekitar 500-an unit patung.

Patung seribu wajah itu dibuat dari granit-granit muda yang diterbangkan langsung dari Tiongkok atau Negara Tirai Bambu. Bahkan pengerjaannya dibuat sepotong-potong dari Tiongkok, lalu dikirim ke Tanjung Pinang Kepri.

Siput laut dengan cangkang berwarna dimasak dengan kematangan yang pas, sehingga daging siputnya begitu kenyal dan lembut. Tapi bagi pengunjung yang memiliki riwayat kolesterol atau darah tinggi, harus waspada ya mengonsumsi seafood ini karena bisa dengan mudah meningkatkan kadar kolesterol atau bikin darah tinggimu bisa kumat. Namun, ada penawarnya, yakni dengan mengonsumsi jus nanas muda yang segar dengan rasa manis yang pas.3 dari 3 halaman3. Kafe PuncakSatu lagi lokasi yang wajib kamu kunjungi untuk menikmati indahnya bentangan alam di Tanjung Pinang Kepri, dijamin tak akan menyesal bertandang ke sini.

