3 Nama Ini Berpotensi Menjadi KSAD Menggantikan Jenderal Agus

Menurutnya, ketiga nama yang berpotensi menjadi KSAD ialah Koordinator Staf Ahli KSAD Letjen I Nyoman Cantiasa, Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto.

"Ada beberapa nama, Pak Maruli salah satu yang kuat, ada Pak Suharyanto menjabat Kepala BNPB, dan Pak Nyoman Cantiasa," kata Meutya kepada awak media, Kamis (2/11). Baca Juga:Namun, kata legislator Fraksi Partai Golkar itu, nama pengganti KSAD belum akan dibahas sebelum Jenderal Agus meninggalkan posisi tersebut.Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan surat ke DPR RI yang isinya meminta persetujuan parlemen terhadap penunjukkan Jenderal Agus sebagai Panglima TNI.

Baca Juga:Pos Panglima TNI saat ini masih dijabat Laksamana Yudo Margono dan akan memasuki masa purnatugas di dunia kemiliteran pada 1 Desember 2023. Menurut Meutya, pembahasan Jenderal Agus untuk menjadi Panglima TNI akan diselesaikan DPR sebelum Laksamana Yudo memasuki masa purnatugas.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: JPNNCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIPUTAN6DOTCOM: Dituding Catut Nama Gus Iqdam untuk Menarik Jemaah, Kiai Abdul Rouf: Ini Sudah Pencemaran Nama BaikPengasuh Pondok Pesantren Miftahul Qulub Lamongan KH Abdul Rouf mengaku kaget saat mendengar pernyataan Gus Iqdam yang mengatakan dirinya mencatut nama untuk menarik jemaah pada acara Dzikro Maulidurrasul Muhammad SAW 1445 H dan Haul Pendiri Ponpes Miftahul Qulub pada Minggu 29 Oktober 2023.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Jokowi Pilih Jenderal Agus Jadi Calon Panglima TNI, Ini AlasannyaPresiden Jokowi mengusulkan nama KSAD Jenderal Agus Subiyanto menjadi calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Ketika Prabowo Acungkan Jempol untuk Calon Panglima TNI Jenderal Agus SubiyantoPresiden Jokowi mengusulkan nama KSAD Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI ke DPR.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Ditunjuk Jokowi Jadi Calon Panglima TNI, Ini Kegiatan Jenderal Agus Subiyanto 6 Hari Jabat KSADPresiden Joko Widodo resmi mengajukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI. ini kegiatan KSAD

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Baru Saja Dilantik Jadi KSAD, Jenderal Agus Subiyanto Menyatakan Siap Jadi Panglima TNI, Ini KatanyaBerita Baru Saja Dilantik Jadi KSAD, Jenderal Agus Subiyanto Menyatakan Siap Jadi Panglima TNI, Ini Katanya terbaru hari ini 2023-11-01 12:19:16 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Ini Alasan Jokowi Tunjuk KSAD Jenderal Agus Jadi Panglima TNIPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto sebagai Calon Panglima TNI kepada DPR RI.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕