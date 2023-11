Hal ini dilakukan agar kamu tak salah pilih jenis waterproofing. Mengutip dari Wisesa Persada Indo, Kamis (2/11/2023), berikut 3 jenis waterproofing untuk kamar mandi.Waterproofing adalah metode pengaplikasian lapisan anti bocor untuk melindungi lantai, dinding, dan atap dari kebocoran. Melapisi lantai kamar mandi dengan material waterproofing menjadi hal yang sangat penting.Jika kamu tidak melakukannya, maka dapat mempengaruhi ketahanan struktur konstruksi bangunan.

Jenis waterproofing semen sangat cocok untuk kamar mandi, area kolam renang serta tangki air yang lebih besar. Waterproofing jenis ini harus terhindar dari paparan sinar matahari langsung.Jenis waterproofing coating juga mudah untuk diaplikasikan pada kamar mandi. Karena dapat menyatu dengan mudah pada struktur bangunan yang berbahan semen, sehingga mempunyai tingkat kelekatan kuat.

Teksturnya menyerupai cat, namun lebih kental. Bagi kamu yang ingin mengaplikasikan jenis waterproof kamar mandi ini, maka cukup mengoles selayaknya sedang mengecat dinding, tangki, talang beton, bak mandi dan lainnya. Elongasi waterproofing ini lebih baik dari semen.Bahan waterproofing yang satu ini harus kamu dicampurkan dengan minyak tanah atau thinner terlebih dahulu sebelum mengaplikasikannya. Waterproofing ini cocok digunakan untuk kolam renang dengan ukuran lebih besar.

Dari segi kualitas, membrane polyester punya performa baik dengan harga relatif lebih mahal daripada fiber. Secara umum, waterproofing membrane diaplikasikan untuk permukaan dengan debit air tinggi seperti kolam, kamar mandi serta atap beton.

