3 Fakta Gerakan Boikot Starbucks, Benarkah Sokong Israel?

Akibat gerakan boikot, sejumlah kedai Starbucks dilaporkan mulai sepi. Salah satunya adalah deretan Starbucks di Qatar. Dalam video yang beredar di X (sebelumnya Twitter), hampir seluruh gerai Starbucks di Qatar hampir tidak ada pengunjung.

Menurut keterangan resmi Starbucks, gugatan tersebut dilayangkan karena Starbucks Workers United dianggap menyalahgunakan nama, logo, dan kekayaan intelektual perusahaan. "Perilaku sembrono dan tercela tersebut harus diatasi melalui sudut pandang keselamatan mitra kami dan kejelasan posisi resmi Starbucks di depan umum yang mengutuk kekerasan di wilayah tersebut," lanjut Kelly.

Dalam pernyataan terpisah, Starbucks menegaskan bahwa pihaknya mengutuk tindakan terorisme, kebencian, dan kekerasan. Selain itu, manajemen kembali menyatakan ketidaksetujuan atas pandangan yang diungkapkan oleh Workers United.

"Starbucks kembali menyampaikan simpati terdalam kami kepada mereka yang terbunuh, terluka, terlantar, dan terkena dampak dari aksi teror yang keji dan tidak dapat diterima, meningkatnya kekerasan, dan kebencian terhadap orang-orang tak berdosa di Israel dan Gaza" tulis Starbucks dalam pernyataan 11 Oktober 2023.

Foto: FILE - In this March 22, 2017 file photo, Starbucks CEO Howard Schultz speaks at the Starbucks annual shareholders meeting in Seattle. (AP Photo/Elaine Thompson, File) "Tidak. Hal ini tidak benar. Rumor bahwa Starbucks atau Howard Schultz memberikan dukungan keuangan kepada pemerintah dan/atau tentara Israel adalah sepenuhnya salah," terang Starbucks.

