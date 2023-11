3 Fakta Dharmaji Suradika yang Jadi Ketua TPM Ganjar-Mahfud

Dharmaji Suradika atau yang kerap dipanggil Aji itu berlatar belakang eksekutif muda, pengusaha, hingga aktivis. Ia diharapkan mampu berkontribusi untuk mewujudkan generasi muda Indonesia menjadi lebih baik.

"Tim Pemenangan Muda diisi orang-orang muda yang memiliki kompetensi, integritas, dan visi Indonesia unggul pada bonus demografi 2045 yang mendukung Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud Md sebagai pemimpin," ujar Arsjad.

Setelah lulus, dia melanjutkan studi S2 ke Jerman di University of Applied Sciences Emden/Leer dan meraih gelar Master of Engineering pada 2012.Sejak kuliah, sikap kepemimpinannya sudah tampak saat turut dalam sejumlah organisasi. Di ITS ia dipercaya untuk menjadi Ketua Divisi organisasi mahasiswa Mesin ITS Autosport (MAUTS) tahun 2008.

Saat itu pula, Dharmaji sempat dipilih sebagai ketua panitia event terbesar Teknik Mesin ITS, yakni Indonesia Mechanical Innovation Challenge. Selanjutnya, ketika mengenyam pendidikan di S2 di Jerman, Dharmaji turut dalam organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman, kemudian dipercaya rekan-rekannya untuk memimpin ketua international conference PPI Jerman pertama yang bernama ICONIC.Selepas merampungkan kuliahnya di Jerman, Dharmaji kini memprakarsai startup nonprofit Pemimpin.id. Di sana ia didapuk sekaligus sebagai CEO sejak 2019.

