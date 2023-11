3.500 Ton Beras Kamboja Masuk RI, Pertama Kali Dalam 11 Tahun

Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, ini adalah pertama kali beras impor asal Kamboja masuk RI setelah lebih dari 1 dekade. Di sisi lain, dia menambahkan, beras impor asal Kamboja itu akan mengisi cadangan pangan pemerintah (CPP). Artinya akan masuk ke gudang Perum Bulog, yang akan digunakan sebagai sumber bantuan beras. Juga untuk menjaga ketahanan stok yang ditarget minimal 1 juta ton pada akhir tahun 2023.Hal itu disampaikan Arief saat meninjau Gudang Bulog Randu Garut di Semarang, Jawa Tengah, hari ini, Kamis (2/11/2023).

"Hari ini merupakan pertama kalinya Kamboja mengirimkan berasnya setelah adanya MoU sejak 11 tahun yang lalu. 11 tahun tidak ada yang bisa mengeksekusi MoU (Memorandum of Understanding/ Nota Kesepahaman) itu dan tidak satu butir pun beras masuk. Nyatanya ini bisa kita kerjakan dan akhirnya terjadi hari ini. Sekarang beras dari Kamboja ini bisa masuk dan berasnya sangat baik," katanya dalam keterangan resmi.

"Targetnya ada 10.000 ton dan hari ini telah datang 3.500 ton. Selanjutnya nanti kita akan bicara lagi dengan pihak Kamboja," tambah Arief.3.500 ton beras Kamboja masuk lewat Pelabuhan Tanjung Emas, 2 November 2023

Disebutkan, ada 140 kontainer bermuatan 25 ton beras. Sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 3.500 ton dan telah diambil sampel pengecekan oleh Badan Karantina Indonesia guna memastikan aspek keamanan dan mutu pangannya."Kita tegaskan nomor satu prioritas kita adalah tentunya produksi dalam negeri. Namun saat Bapanas melihat dan mengkalkulasi neraca pangan tahun ini, memang kita memerlukan pengadaan dari luar negeri, itu harus kita lakukan," jelasnya.

