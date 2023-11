28 Negara Sepakat 'Atur' Kecerdasan Buatan

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi yang berlangsung 1-2 November 2023 itu, delegasi dari 28 negara, termasuk Amerika Serikat dan China, sepakat untuk bekerja sama dalam mengatasi risiko merugikan yang mungkin terjadi sebagai dampak kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan.seperti dikutip dari pernyataan resmi Pemerintah Inggris di www.gov.uk.

Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mendorong Inggris dan negara-negara lain untuk lebih maju dan lebih cepat dalam mengantisipasi resiko kecerdasan buatan.Ia menekankan transformasi yang sudah terjadi karena hadirnya kecerdasan buatan. Oleh karena itu, pemerintah negara-negara perlu mengatur agar perusahaan teknologi bertanggung jawab. Aturan ini termasuk melalui legislasi.

"Ada ancaman tambahan yang juga memerlukan tindakan kita. Ancaman yang saat ini menyebabkan kerusakan dan bagi banyak orang yang juga terasa eksistensial," kata Harris.Ia mengisahkan seorang warga lanjut usia yang kehilangan perawatan kesehatan karena ada malfungsi pada algoritma kecerdasan buatan. Ada juga seorang wanita yang menjadi korban ancaman kekerasan dengan foto palsu menyerupai nyata (deep fake).

Wakil Menteri Sains dan Teknologi China Wu Zhaohui, mengatakan, teknologi kecerdasan buatan tidak pasti, tidak dapat dijelaskan, dan kurang transparan. Sementara itu, dalam diskusi formal, orang-orang dapat membuat pernyataan yang sangat jelas. Di situlah peserta melihat perbedaan yang signifikan akan pengembangan kecerdasan buatan itu.

