25 Tahun Berkarir, Band Element Gelar Konser Tunggal Desember 2023

Band yang pertama kali terbentuk pada tahun 1999 itu akan tampil dengan hadirnya Ibank yang kembali menjadi bassist dalam band.. Sebelumnya setelah Ibank, secara tiba-tiba meninggalkan Element band ini menghadapi situasi yang rumit. Terutama ketika lagu mereka yang sangat dinantikan, "Perih Karena Cinta," yang diciptakan lima tahun yang lalu, akan segera dirilis.

"Kalau ada Ibank lagi disini kita mau ada energi dulu dengan sekarang. Jadi memang dengan font yang lama tapi agak beda sedikit," tutur Lucky Widja selaku vokalis, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/11).Keputusan penting Element menerima kembali Ibank bukan hal yang diputuskan dengan mudah. Mengingat Ibank disebut pernah meninggalkan band Element dengan tidak baik-baik.

Dalam saluran YouTube-nya, Ferdy Tahier mengatakan band Element memutuskan untuk membuka pelukan mereka dan menerima kembali Ibank ke dalam kelompok dengan hati terbuka lebar. Keputusan ini tidak dibuat sembarangan, melainkan itu didasarkan pada saran netizen yang hangat dalam kolom komentar beberapa video band Element.

Meskipun Ibank diterima kembali, ada syarat dan surat perjanjian yang harus dipatuhi. Jika ada pelanggaran dari pihak Ibank, Element memiliki niat untuk mengakhiri hubungan profesional mereka.Selain keputusan penting ini, band Element juga memutuskan untuk mengembalikan logo lama mereka yang telah menjadi ikon sejak perilisan album "Kupersembahkan Nirwana." Keputusan ini dianggap sebagai momen bersejarah karena menandakan kembalinya Ibank, Basis mereka, ke dalam grup.

