21 Pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia Sudah Diumumkan, Begini Pesan Ketum PSSI

Indonesia akan mengawali laga pembuka di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jatim, 10 November melawan Ekuador. "Bismillah kami memilih 21 pemain sesuai dengan kebutuhan tim dan regulasi Piala Dunia U-17 yang maksimal 21 pemain," kata Bima Sakti.

PSS Sleman meminjamkan dua pemain mudanya, Ifan Nanda dan Rezin Diop. Harapan tim berjuluk Super Elang Jawa, mereka bisa mendapat tambahan menit bermain. Persib Bandung mencatatkan hasil sempurna kala melawat ke markas Madura United dalam laga lanjutan Liga 1 2023/2024. Kemenangan tipis diraih oleh Maung Bandung.

Kini giliran suporter Persija Jakarta yang mendapatkan teguran dari pihak keamanan stadion pasca mengibarkan bendera Palestina. Setelah sebelumnya Persib Bandung.

