20 Tahun Jadi Duta UNHCR, Angelina Jolie Geram atas Pengeboman Kamp Pengungsi di Jabalia Palestina

Jolie pertama kali menyaksikan dampak krisis kemanusiaan saat syuting Lara Croft: Tomb Raider (2001) di Kamboja yang dilanda perang, sebuah pengalaman yang kemudian ia anggap telah memberinya pemahaman yang lebih baik tentang dunia.

Sekembalinya ke rumah, Jolie menghubungi Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk mendapatkan informasi mengenai titik-titik masalah internasional. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kondisi di wilayah tersebut, dia mulai mengunjungi kamp pengungsi di seluruh dunia.

Pada bulan Februari 2001, dia melakukan kunjungan lapangan pertamanya, misi 18 hari ke Sierra Leone dan Tanzania; dia kemudian mengungkapkan keterkejutannya atas apa yang dia saksikan. Pada bulan-bulan berikutnya, Jolie kembali ke Kamboja selama dua minggu dan bertemu dengan pengungsi Afganistan di Pakistan, di mana ia menyumbangkan $1 juta sebagai tanggapan terhadap permohonan darurat internasional

Dia menanggung semua biaya yang berkaitan dengan misinya dan berbagi kondisi kerja dan kehidupan sederhana yang sama dengan staf lapanganMuhammadiyah Kirim Bantuan ke Palestina Senilai Rp 13 Miliar, Ada Paket Rendang hingga Family KitJawa Timur, Malang Kota

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: TRIBUNNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TRIBUNNEWS: Angelina Jolie Kecam Pemboman Israel di Jabalia: Pemimpin Dunia Terlibat Kejahatan Kemanusiaan IniAktris Amerika Serikat, Angelina Jolie turut mengecam pemboman yang disengaja terhadap penduduk yang terjebak di Kamp pengungsi Gaza di Jabalia.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Angelina Jolie Ikut Bela Gaza, Sorot Penderitaan Anak-Anak PalestinaAngelina Jolie meminta adanya gencatan senjata di Gaza.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Kamp Pengungsi Palestina di Jabalia Gaza Diserang, Dunia Arab Serempak Kutuk IsraelBerita Kamp Pengungsi Palestina di Jabalia Gaza Diserang, Dunia Arab Serempak Kutuk Israel terbaru hari ini 2023-11-01 20:54:10 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Mengenal Kamp Jabalia, Rumah Ratusan Ribu Pengungsi Palestina yang Jadi Sasaran IsraelSerangan udara Israel menghantam kamp pengungsian padat penduduk Jabalia, Gaza pada Selasa (31/10/2023). Seperti apa kondisinya?

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Mengenal Kamp Jabalia di Gaza, Rumah Bagi Ratusan Ribu Pengungsi Palestina yang Dibombardir IsraelIsrael melakukan serangan udara di Kamp Jabalia di Gaza utara yang mengakibatkan 50 orang tewas dan 150 lainnya luka. Lantas, apa itu Kamp Jabalia?

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Jolie Soroti Serangan ke Kamp Jabalia, Cela Penolak Gencatan SenjataDalam unggahan di Instagram, Angelina Jolie menekankan bahwa Gaza sudah menjadi 'penjara terbuka hampir dua dekade'.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕