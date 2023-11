2 Pohon Besar di Depok Tumbang Timpa Rumah Warga

Berdasarkan data Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok terdapat dua pohon besar tumbang di Jalan Al-Zihad RT 002 RW 02 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong.

"Dua titik pohon tumbang berdampak pada kabel hingga atap rumah warga, kabel listrik, kabel wifi, dan warung, " kata Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Deni Romulo Hutauruk, Kamis (2/11).Baca juga: Lahan Kosong di Depok Terbakar

"Biasanya rumah rusak dan lain sebagainya sebab akibatnya karena angin kencang yang disertai hujan deras dan petir, " ujar Deni. Pohon tumbang menimpa bagian atap rumah milik Eva dan milik Saiman. Rumah warga tersebut selanjutnya, mengalami rusak sedang dan berat. Warga kemudian melaporkan kejadian itu kepada bidang penanggulangan bencana untuk mengevakuasi pohon tumbang.

Petugas kemudian datang ke lokasi untuk melakukan asesmen kebencanaan. Saat ini pohon tumbang sudah berhasil dievakuasi.Baca juga: Rumah Permanen di Depok Ludes Dilalap Api Saat Pemilik tidak di Rumah Deni mengingatkan warga Kota Depok untuk waspada dengan kejadian serupa. Mengingat cuaca masih terbilang ekstrem dan sedang masa peralihan dari kemarau menuju musim hujan.

Warga Resah dengan Pohon Besar Sementara itu, Rukmanto, warga Kelurahan Kalibaru mengaku sebelumnya sudah meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok untuk menebang pohon di pinggir jalan di kawasannya karena membahayakan.Rukmanto menyampaikan warga sangat resah dan khawatir banyak pohon-pohon besar sudah rapuh di kawasannya. Dia berharap DLHK memotongnya.Dikatakan Rukmanto masyarakat mau memotong pohon tersebut tetapi tidak berani karena belum ada izin dari pihak terkait.

