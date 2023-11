2 November Hari Balet Sedunia dan untuk Akhiri Impunitas Kejahatan Terhadap Jurnalis, Ini Penjelasannya

1. Hari Balet Sedunia Hari Balet Sedunia adalah hari istimewa yang tidak memiliki tanggal tetap dan ditentukan oleh beberapa perusahaan balet setiap tahun. Pada tahun 2023, perayaannya jatuh pada tanggal 2 November.

Beberapa perusahaan utama yang turut berpartisipasi dalam acara ini meliputi The Australian Ballet, Bolshoi Ballet, The Royal Ballet, National Ballet of Canada, San Francisco Ballet, dan Royal Swedish Ballet.

Di abad ke-18, seorang ahli balet Perancis mendorong agar balet diakui sebagai genre independen. Inilah awal dari bentuk balet baru yang dikenal sebagai 'balet d'action', yang menekankan gerakan ekspresif dan dramatis untuk menceritakan kisah.

Resolusi ini mengajak semua negara anggota untuk mengambil tindakan konkret dalam memerangi budaya impunitas terkait kasus kekerasan terhadap jurnalis di negara mereka masing-masing. Pada hari ini, dalam tahun 2009, tragedi 'Ampatuan' diakui sebagai kejahatan terhadap jurnalis, di mana terjadi serangan paling berdarah dalam sejarah modern terhadap jurnalis. Kejadian tersebut menyebabkan kematian 57 orang, termasuk 32 jurnalis dan staf media lainnya.

4 dari 5 halamanTantangan dalam Memperjuangkan Kebebasan BerekspresiClaude Verlon dan Ghislaine Dupont, dua jurnalis Prancis yang tewas dalam kejadian di Mali pada awal tahun yang sama, dihormati selama peringatan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurut PBB, antara tahun 2004 dan 2014, lebih dari 700 jurnalis tewas. Jumlah kematian yang mengkhawatirkan ini sebagian besar akibat dari pembunuhan yang belum terpecahkan atau penembakan dalam situasi baku tembak atau konflik. Sampai saat ini, hanya sebagian kecil dari kasus-kasus ini yang berujung pada hukuman pidana.5 dari 5 halaman5 Fakta Menarik Tentang Jurnalis1.

