170 Pembangkit BBM PLN Bakal Diganti ke Gas-Energi Baru

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan, saat ini PLN tengah menyiapkan proses lelang untuk program konversi PLTD tersebut. Rencananya, pembangkit berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dikonversi tersebut tersebar di 170 titik lokasi.

"Nanti paling telat akhir tahun ini PLN akan melakukan lelang di 170 titik untuk menggantikan pembangkit diesel dengan EBT kombinasi dengan gas tadi. Nah Keputusan Menterinya juga sudah terbit secara bertahap 50 titik, bahkan PLN lebih agresif lagi mau lelang 137 titik," kata Djoko dalam 'Road to CNBC Indonesia Awards 2023: Best Energy Companies', dikutip Kamis (2/11/2023).

"Karena harga gasnya murah nanti maksimum US$ 6 per MMBTU sampai dengan hari ini alhamdulillah produksi gas kita itu 67% sudah kita gunakan untuk dalam negeri nanti 2036 seluruhnya dalam negeri dengan catatan infrastruktur dan harga terjangkau oleh masyarakat," tambahnya.

Selain itu, di dalam Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), Presiden Joko Widodo memerintahkan agar ketahanan energi di Indonesia dapat ditingkatkan guna memperbaiki neraca perdagangan di sektor energi. Ia pun menyadari bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia hingga kini masih belum menyeluruh.

Oleh sebab itu, ke depan pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur kelistrikan secara masif. Namun, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur yang berbasis dengan energi baru dan terbarukan.

