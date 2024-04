13 Perusahaan Dompet Digital dan Bank Digital Bergabung dalam Program Inklusi Keuangan UMKM di Asia Pasifik

Sebanyak 13 perusahaan dompet digital (e-wallet) dan bank digital dari 11 negara Asia Pasifik berpartisipasi di program Sirius (Sustainability Innovation for Regenerative & Inclusive Purpose) untuk inklusi keuangan UMKM di Asia Pasifik.

dan bank digital yang mendukung penuh program ini adalah AlipayHK (Hong Kong SAR), ANEXT Bank (Singapura), Bigpay (Malaysia), bKash (Bangladesh), DANA (Indonesia), GCash (Filipina), Hipay (Mongolia), Kakao Pay (Republik Korea), MPay (Macau SAR, Tiongkok), TNG Digital (Malaysia), TossPay (Republik Korea), TrueMoney (Thailand), dan Zalopay (Vietnam

