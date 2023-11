13 Emiten Bagi-Bagi Dividen Bulan Ini, Cek Jadwal & Nilainya

Emiten yang memasarkan sirup Monin ini bakal menebar dividen interim senilai Rp12 miliar pada 8 November 2023. Jumlah yang dibagian kepada setiap pemegang saham sebesar Rp15 per saham. Recording date pun sudah dilakukan pada 30 Oktober 2023 lalu.Emiten minuman boba bakal membagikan dividen interim senilai Rp2,31 miliar pada 8 November 2023. Jumlah yang dibagian kepada setiap pemegang saham sebesar Rp2 per saham.

Emiten jasa penyewaan alat minyak dan gas ini bakal menebar dividen interim Rp2 per lembar pada tanggal 27 November 2023. Recording date jatuh pada tanggal 10 November 2023.Emiten produsen obat Bodrex ini bakal mencairkan dividen Interim kepada pemegang saham untuk periode tahun buku 2023 sebesar Rp225,49 miliar atau Rp50 per saham. Adapun recording date jatuh pada tanggal 13 November 2023 dan pembayaran dividen pada 29 November 2023.

