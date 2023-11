104 Teroris Diringkus Selama Januari-Oktober 2023

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Komisaris Besar Polisi Aswin Siregar mengatakan, puluhan teroris ini melihat pemilu sebagai bentuk maksiat. "Mereka berencana melakukan serangan terhadap aparat-aparat keamanan yang menjadi fokus pengamanan dalam rangkaian kegiatan Pemilu tersebut," ujar dia.

Guru ngaji Presiden Jokowi, Gus Karim dirawat di Rumah Sakit Tentara (RST) Slamet Riyadi Solo sejak Minggu, 29 Oktober 2023. Ketua Umum Dewan Mesjid Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menyerukan umat Islam di Indonesia melakukan Qunut Nazilah sebagai dukungan terhadap Palestina.

Seorang mertua tega menggorok menantu perempuannya hingga tewas. Mertua yang menggorok menantunya itu bernama Khoiri (52), warga Dusun Blimbing, Desa Pararejo. Rumah sewa Kertanegara, tepatnya Nomor 46, Jakarta Selatan, tengah menjadi sorotan setelah disebut menjadi tempat rehat sementara Ketua KPK Firli Bahuri. Begini faktanya

Setiap tanggal 31 Oktober banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia merayakan Halloween. Buya Yahya mengatakan bahwa Halloweeen bukan tradisi umat Islam.

