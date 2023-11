10 universitas terkemuka Indonesia sepakat perkuat entitas badan usaha

Plh. Rektor IPB University, Prof. Deni Noviana di Kota Bogor, Kamis, mengemukakan bahwa pengelolaan bisnis perusahaan di perguruan tinggi negeri masih memiliki banyak tantangan yang harus dicarikan solusinya secara bersama yang perlu didiskusikan bersama.

Profesor Deni menyampaikan hasil diskusi perwakilan dari 10 universitas merekomendasikan penyiapan tiga draf, yaitu regulasi tentang penyiapan dan pengelolaan BUMU; mekanisme kerja antara PTN-BH dengan BUMU secara struktural, dan pedoman pengelolaan BUMU dalam hal investasi dan optimalisasi aset PTN-BH.

Diskusi oleh para direksi perusahaan induk dan para kepala badan pengelola usaha dari IPB University, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanudin, Universitas Padjajaran, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Negeri Surabaya.

Komisaris Utama PT Bogor Life Science and Technology (BLST) Holding Company of IPB, Prof. Erika Budiarti Lakoni mengapresiasi acara yang digagas oleh perusahaan induk IPB University, Universitas Hasanudin, dan Universitas Gajah Mada ini untuk menjalin kerja sama antar badan usaha yang dimiliki oleh perguruan tinggi.

