Zooey Deschanel dément être le fruit du népotisme. Caleb Deschanel est directeur de la photographie qui a travaillé sur des films tels que La Passion du Christ, Le Parrain et Titanic. L’homme de cinéma a été nommé six fois aux Oscars au cours de sa carrière. Le raccourci est facile à faire pour certains entre lui et sa fille Zooey Deschanel, dont la mère, Mary Jo Deschanel, jouait dans Twin Peaks notamment, et dont la sœur Emily est également une actrice.

Mais pour celle qui s’est fait connaître avec la série New Girl, ça ne rend pas les choses plus faciles. « C’est drôle parce que les gens disent “Tiens, du népotisme”, et moi je dis non. Mon père est directeur de la photographie. Personne n’est embauché parce que son père est directeur de la photographie. Ce n’est pas vrai », a déclaré Zooey Deschanel au podcast The School of Greatness

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



20Minutes / 🏆 6. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pro D2 : Colomiers fait signer Caleb Timu pour deux saisonsLe club columérin a recruté pour les deux prochaines saisons le 3e ligne de Clermont, Caleb Timu. Il est la troisième recrue de Colomiers à ce jour.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Ce fruit fait des miracles quand il est consommé à l'heure du dînerActu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Régime : ce fruit très goûteux qui comporte des risques insoupçonnéActu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Selon des chercheurs, ce jus de fruit nous ferait gagner jusqu’à 30 minutes de sommeil !Le pouvoir insoupçonné d'un simple verre de jus de fruit pour des nuits plus sereines.

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Quel est le fruit qui fait perdre la graisse du ventre ?Actu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Quel est le meilleur fruit pour la perte de poids ?Actu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »