Zoé Clauzure représentera la France à l’Eurovision Junior

Dans un mois, le 26 novembre, les chances de la France à l’Eurovision Junior reposeront sur Zoé Clauzure. « Pour le moment, ça va, mais je sais que deux ou trois jours avant la finale, je vais commencer à pas mal stresser, glisse la chanteuse de 13 ans qui prendra part à la compétition organisée à Nice (Alpes-Maritimes), avec la chanson Cœur. J’ai hâte que ce moment arrive, mais je sais que cette opportunité ne se produira pas deux fois, alors je veux profiter de chaque moment.

»« Quand elle a su qu’elle allait représenter la France, cela a été beaucoup d’excitation et d’émotions extrêmement positives. Maintenant, elle est en mode travail/plaisir », explique sa mère, Sophie, qui la suit de près dans les coulisses de cette aventure.Depuis que sa participation a été officialisée, fin septembre, Zoé, enchaîne les coachings vocaux, les répétitions de la chorégraphie, mais aussi les interviews et autres rendez-vous de promo. Le tout en continuant d’aller au collège – « les études, c’est très important », assure l’adolescent





