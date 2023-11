Zineb El Rhazoui soutient Gaza et crée la polémique

Elle s'était murée dans le silence. Pas envie d'ajouter de l'aigreur à la colère. Pas envie de se donner en spectacle. Zineb El Rhazoui observait, désabusée, de Dubaï où elle réside avec son mari, le spectacle navrant de la vie politique française.

C'était jusqu'à ce lundi 13 novembre, où elle a brusquement réveillé son compte X avec plusieurs tweets en soutien de Gaza, repartageant même ceux des plus gauchisants militants avec qui elle aurait volontiers croisé le fer autrefois, comme David Guiraud de la France insoumise. « Comment peux-tu, Zineb ? », s'est étranglé son ancien compagnon de route Amine El Khatmi dans un long message posté jeudi 16 novembre au soir. « Je n’obéis à aucun sectarisme Amine. Je n’obéis qu’à ma conscience », a répondu Zineb El Rhazoui.« Je vois des gens de raison, des gens de bien, ici en France en 2023, justifier toute cette barbarie israélienne, cette folie meurtrière du gouvernement d’extrême droite de Netanyahu », avait-elle expliqué trois jours plus tô

:

MARİANNELEMAG: 'On s’est fait partouzer' : Macron et le camp laïque, histoire d'une manipulationCes républicains « à l’ancienne », attachés à la laïcité plus qu’au « vivre-ensemble », Emmanuel Macron les a séduits, utilisés, puis déçus, voire humiliés. Ils s’appellent Jean-Michel Blanquer, Jean-Pierre Chevènement, Zineb El Rhazoui ou Amine El Khatmi. Ils croyaient – naïvement ? – à la mue républicaine d’Emmanuel Macron.

