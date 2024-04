Zimmermann s'installe au Bon Marché

La marque de mode de Nicky et Simone Zimmermann pose ses bagages au Bon Marché et c'est une évasion en plein coeur du célèbre grand magasin parisien qu'elle promet aux visiteurs. On vous dit tout sur cette résidence stylée à ne manquer sous aucun prétexte. Séduit les as du style dont les Françaises qui se rendent dans ses différentes adresses déployés ci et là dans l'Hexagone. A l'honneur d'annoncer le lancement de son nouveau point de vente parisien.

Il se trouve au 24 rue de Sèvres dans le 7e arrondissement de Paris. Une adresse bien connue puisqu'il s'agit de celle du Bon Marché. Parce que les collections de vêtements de la marque de luxe sont connues pour être ensoleillées, dit avoir élaborer sa décoration "de manière à mettre de côté le stress de la vie citadine". Et il n'y a pas que l'apparence de la boutique qui va permettre à tous les passants de s'évader, car la griffe expose ici son enivrante collection de prêt-à-porter de la saison printemps-été 2024

