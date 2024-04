Zendaya révèle son salaire pour le film Dune 2

Vous pouvez la retrouver sur grand écran en ce moment. Elle, c’est Zendaya. L’actrice américaine partage l’affiche du film Dune 2 avec le Franco-Américain Timothée Chalamet. Le deuxième opus de la saga est particulièrement attendu des fans. Alors, les studios hollywoodiens ont mis les petits plats dans les grands pour choyer leurs stars afin que le film soit réussi. Pour le premier volet, déjà, Zendaya avait perçu un salaire mirobolant.

Ainsi, InTouch Weekly, relayé par DH Les Sports, le 1er avril 2024, révèle que l’actrice avait été payée 300 000 dollars. Une rémunération loin d’être délirante pour une actrice aussi célèbre, un peu plus si l’on ramène ce salaire au nombre de minutes à l’écran. Et pour cause, Zendaya ne compte que sept petites minutes de présence dans Dune Première partie. Un rapide calcul nous permet donc de déduire que l’actrice a perçu la coquette somme de 42 857 dollars pour chaque minute de fil

