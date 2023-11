Zeekr, la nouvelle rivale de Tesla

Si Tesla reste le numéro 1 de l’électrique dans le monde, la firme américaine doit cependant rester sur ses gardes. En effet, elle est sur le point de se faire dépasser par BYD, alors que les spécialistes annonçaient qu’elle allait fortement se faire chahuter par la concurrence chinoise cette année. Et cela n’a pas manqué. Une nouvelle rivale D’autant plus que de nouvelles marques commencent à se faire une place sur le marché.

C’est par exemple le cas de Zeekr, créé en 2021 et qui fait partie du groupe Geely aux côtés de Volvo, Polestar et Lotus, entre autres. La firme a déjà dévoilé plusieurs modèles, à savoir les 001 et 009 ainsi que la plus récente Zeekr X, qui devrait rivaliser avec la Renault Mégane E-Tech, entre autres. Mais le constructeur veut encore continuer sur sa lancée, puisqu’il prépare une rivale de la Tesla Model 3 aperçue quelques jours plus tôt sous un épais camouflage. Quatre jours après, la firme publiait les photos officielles de sa nouvelle création, dont la silhouette nous rappelle notamment la Volkswagen ID.7 ainsi que la Lucid Ai

:

MAGAZİNECAPİTAL: Les fortunes de Bernard Arnault et Elon Musk en hausse grâce à LVMH et TeslaLes fortunes de Bernard Arnault et Elon Musk ont augmenté de plusieurs milliards de dollars grâce à la hausse des cours de Bourse de LVMH et Tesla . Cette augmentation est due à la publication d'une inflation moins forte que prévu aux États-Unis.

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

FRANDROİD: Le planificateur d'itinéraires Tesla : simplicité et précisionDécouvrez comment le planificateur d'itinéraires des voitures Tesla facilite les voyages en intégrant le réseau de Superchargeurs et en fournissant des estimations précises de consommation.

La source: Frandroid | Lire la suite »

JOURNALDUGEEK: OnePlus continue de lancer des smartphones en FrancePlus discret que par le passé, OnePlus continue de lancer des smartphones en France. Contrairement à sa maison mère OPPO, le constructeur est toujours présent et cela constitue une bonne nouvelle pour notre marché. OnePlus jouit en effet d’une solide réputation, grâce notamment à ses modèles haut de gamme. Depuis quelques années, la firme mise aussi sur le segment très concurrentiel du milieu de gamme via sa gamme Nord. Cette dernièreLa recette sur un tel modèle est d’offrir des éléments inspirés d’un haut de gamme, sans atteindre le prix des appareils phares de la marque. Il faut donc trouver le juste équilibre pour offrir un smartphone suffisamment performant et encore accessible. Si vous avez loupé un épisode, ce Nord 3 veut marquer une vraie évolution deux ans après le- Capteur frontal 16 Mégapixels, 24mm, F2.4Vendu officiellement à 449 euros (8 Go + 128 Go) et 549 euros (16 Go + 256 Go) chez OnePlus, on peut le trouver à des tarifs beaucoup plus intéressants chez certains revendeurs.Inspiré par ses prédécesseurs, ce OnePlus Nord 3 5G a quand même droit à plusieurs améliorations

La source: JournalDuGeek | Lire la suite »

20MİNUTES: Une nouvelle liseuse numérique pour les amoureux de la littératureLa firme française Vivlio présente sa nouvelle liseuse numérique, la InkPad 4, qui offre une expérience proche de celle des livres brochés. Avec une mémoire pouvant supporter l'équivalent de tonnes de romans, d'essais et de mangas, cette liseuse est idéale pour les boulimiques de littérature.

La source: 20Minutes | Lire la suite »

NOTRETEMPS: Un nouveau traitement prometteur pour le diabète de type 2L'arrivée prochaine du tirzépatide, une nouvelle molécule capable de mimer deux hormones essentielles pour la production d'insuline, devrait faciliter la lutte contre le diabète de type 2.

La source: NotreTemps | Lire la suite »