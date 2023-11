Yvette et Daniel, 84 ans chacun, champions de Wii Bowling

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienneÀ lire sur le site Tech&Co : Playstation 5, pour la première fois, les stocks sont pleins avant Noël, par Willem Gay - 26/10

Tuerie dans un bowling et un bar-restaurant : 18 morts et 13 blessésUn homme armé a ouvert le feu dans un bowling et un bar-restaurant à Lewiston, tuant 18 personnes et en blessant 13 autres. Le tireur s'est ensuite suicidé. Les autorités enquêtent sur les motivations de l'attaquant, qui souffrait de problèmes de santé mentale. Lire la suite ⮕

PSG 3-0 AC Milan : Le PSG a réalisé un très bon matchDaniel Riolo satisfait de la performance des parisiens Lire la suite ⮕

Daniel Riolo sur le caillassage du bus lyonnais : 'Il faut éloigner tous ces gens du foot'L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h. Lire la suite ⮕

Royan « notée » sur Internet par Antoine Daniel : quand l’inculture accouche d’une caricatureLe vidéaste et producteur de contenus sur Internet établit son « classement des villes », selon une méthode hasardeuse et biaisée. Royan a été « honorée » d’un portrait truffé de « perles ». Et mal notée Lire la suite ⮕