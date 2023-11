YouTube, Instagram, TikTok... Ces imams autoproclamés qui prêchent un islam rigoriste

Les réseaux sociaux sont devenus l'outil privilégié par certains imams pour prêcher un islam ultra-rigoriste. Des prédicateurs 2.0 qui se servent de YouTube, Instagram ou TikTok pour prêcher l'islam le plus rigoriste auprès de millions d'abonnés, souvent très jeunes. Problème, ces guides religieux autoproclamés n'ont pour la plupart aucune formation théologique.

Il constate tout de même que certains jeunes sont très sensibles à ce type de contenus en ligne. Un véritable fléau selon lui, d'autant que ces prédicateurs sans légitimité sont suivis par des millions d'internautes sur les réseaux sociaux.

