YouTube impose-t-il un délai de 5 secondes aux utilisateurs de Firefox ?

C’est un post Reddit qui a mis le feu aux poudres. Sur le célèbre forum, un internaute du nom de vk6 affirme avoir fait une triste découverte : YouTube imposerait un délai de 5 secondes aux utilisateurs et utilisatrices ayant l’outrecuidance de naviguer sur Firefox plutôt que sur le navigateur maison Google Chrome.

Dans une vidéo, on voit que la page tarde à se charger sur Firefox, mais qu’une fois l’user-agent changé (une variable qui fait croire à un site qu’on utilise un autre navigateur que le sien) pour celui de Chrome, la vidéo se lance instantanément.Certains développeurs amateurs affirment même qu’un bout de code JavaScript intégré à la page de YouTube, qui retarde effectivement le chargement de la page de 5 secondes, fournit la preuve de cette discrimination logicielle. Sauf que la réalité est à la fois plus compliquée et beaucoup plus simple que ça. S’il existe bel et bien un bout de code retardant le chargement de la page, cela semble plus lié à l’utilisation de bloqueurs de pub qu’au choix du navigateur web de l’internaut





