YouTube et l'Intelligence Artificielle : Promesse de transparence

Le YouTube de demain sera-t-il plus transparent en matière d'Intelligence artificielle (IA) ? C’est du moins la promesse faite par la plateforme ce mardi dans un communiqué de presse. « YouTube a pour ambition de transformer l’expérience sur la plateforme, aussi bien pour les créatrices et créateurs que pour leurs audiences, grâce à l’IA générative.

Cette transformation se fait nécessairement en trouvant un équilibre entre opportunités et responsabilité de protection envers la communauté YouTube », résume l’annonce. Pour la plateforme de vidéos, l’Intelligence artificielle fonctionne tant comme un atout technologique qu’un danger pour ses créateurs.Rappelons-nous par exemple les deepfakes pornographiques dont a été victime Léna Situations cet été. Lors de ses vlogs d’août, la youtubeuse s’inquiétait – à juste titre – de l’utilisation de son visage sur un autre corps, nu, à des fins pornographiques. Des artistes musicaux ont également été touchés à l’instar du faux duo Drake-The Weeknd, n’ayant en réalité jamais sorti de chanson ensembl

