Youcef Atal risque dix mois de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende pour avoir partagé une vidéo controversée

Le parquet a requis dix mois de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende contre le joueur niçois Youcef Atal, jugé lundi 18 décembre pour avoir partagé une vidéo de 35 secondes appelant à "un jour noir sur les juifs", mais qu'il dit ne pas avoir regardée en entier. Le jugement a été mis en délibéré au 3 janvier. Lien interne vers l'article n°11614472 "Ce sont des faits graves, qu'il ne faut pas banaliser.

Partager une vidéo c'est s'attribuer les propos et leur donner une visibilité", a déclaré la vice-procureure Meggi Choutia. "Je pensais qu'il y avait un message de paix pour les gens qui souffraient dans cette guerre", s'est défendu le joueur international algérien de 27 ans à la barre du tribunal correctionnel de Nice, assurant avoir "partagé cette vidéo sans regarder jusqu'à la fin". "Il a envoyé un message de soutien aux Palestiniens de Gaza. Pour lui c'est cela la paix, et il n'est pas le seul", a précisé son avocat, Me Antoine Ve





ladepechedumidi

