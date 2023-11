Yoann Launay dans le Soldat Rose : « C’est une très belle aventure artistique et humaine »

Pour soutenir le travail de la rédaction, certains de nos articles sont payants. Nous proposons de débloquer cet article en vous inscrivant à la newsletter La Matinale.

Dans le cadre d'Octobre rose, maître Nathalie Landon, qui œuvre depuis de nombreuses années pour la cause des femmes, a été la cheville ouvrière pour motiver les avocats du barreau de Périgueux et les magistrats qui ont souhaité cette année apporter leur soutien à la cause défendue par le comité féminin Dordogne pour le dépistage des cancers. Une quarantaine de femmes et d'hommes en robe se sont mobilisés aux côtés du président du tribunal judiciaire, Philippe Duval-Molinos, du procureur de la République, Jacques-Edouard Andrault et de Nathalie Landon, vice-bâtonnier. Un don de plus de 1 000 euros a été remis à Annie Le Cam, présidente comité féminin Dordogne. Une première qu'entendent bien renouveler maître Landon et ses confrères l'année prochaine. Annie Le Cam a remercié les professionnels de justice. Cette mobilisation du monde judiciaire a clôturé ce mois dédié à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. « une fois de plus, un mois marqué par la générosité, l'altruisme et le don de soi », a souligné Annie Le Cam.

Les abonnés ont rendez-vous à partir du 20 novembre prochain, sur CANAL+ et myCANAL, pour découvrir «Pamela Rose, la série», la fiction en 9 épisodes qui voit Kad Merad et Olivier Barroux reprendre leurs rôles mythiques de Bullit et Riper.

A Tréguier, la course Trégo'rose qui s'est tenue en octobre a permis de récolter 8 891€ au profit de la Ligue contre le cancer.

La Retraite sportive en Pays marollais est plus qu'une association. Active avec ses 183 adhérents et onze activités, elle est aussi solidaire. Lors de sa dernière rando, 230 € ont été récoltés pour la Ligue contre le cancer.

Octobre rose est le mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein. Plusieurs centaines de femmes ont participé à une course à Salon pour soutenir la recherche médicale et marquer une cohésion totale contre cette maladie. Le dépistage précoce et la prévention sont essentiels pour améliorer la prise en charge des patientes.

« Novembre bleu », plus connu sous l'appellation « movember » et sa moustache symbolique, sensibilise aux maladies masculines comme les cancers de la prostate ou des testicules

