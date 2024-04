Y aura-t-il une liste supplémentaire à gauche aux élections européennes ? C’est en tout cas ce qu’a annoncé le député européen sortant Pierre Larrouturou ce mercredi 3 avril lors d’une conférence de presse au Bistrot du Croissant à Paris 2e (connu pour avoir été le théâtre de l’assassinat de Jean Jaurès) donnant même son nom : « Changer l’Europe ».

Et dévoilant l’identité de personnalités de la société civile mais aussi d’experts et de militants pouvant y figurer : le climatologue du Giec Jean Jouzel ; Marie Mantoni, proviseure adjointe d’un lycée ou Matisse de Rivière, jeune activiste climat. Objectif affiché : répondre à la « crise sociale, climatique, démocratique et bientôt économique ». Objectif officieux : faire bouger les lignes à gauche d’ici le dépôt officiel des listes. En 2019, Pierre Larrouturou avait trouvé sa place avec les socialistes, mais il a cette fois été boudé jusqu’ici par le PS et Place publiqu

