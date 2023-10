Y-a-t-il un favori entre l'Angleterre et l'Argentine ?

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau.

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau.

Avec Nicolas Jamain aux manettes, entouré de Kévin Diaz, Mathieu Bodmer, Walid Acherchour, Simon Dutin, Romain Canuti et Sofiane Zouaoui, cette nouvelle génération débattra avec passion, mais toujours en conservant les convictions et les codes de l’After. De 22h à minuit, place à la version originelle et historique de l’After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Stéphane Guy, et Florent Gautreau. headtopics.com

Thibaut Giangrande, Houssem Loussaïef et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d’Europe, à partir de minuit ou 00h30, sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l’After Foot pour… la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique… Non, en vrai, venez dire et faire ce que vous voulez. Imitations, vannes et autres dingueries sont les bienvenues.

Thibaut Giangrande, Houssem Loussaïef et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d’Europe, à partir de minuit ou 00h30, sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l’After Foot pour… la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique… Non, en vrai, venez dire et faire ce que vous voulez. Imitations, vannes et autres dingueries sont les bienvenues. headtopics.com

Les précédentes rencontres entre l’Angleterre et l’ArgentinePORTFOLIO - L’Angleterre et l’Argentine s’affrontent dans la finale pour la troisième place de la coupe du monde de rugby ce vendredi 27 octobre 2023 au stade de France à Saint-Denis. Retour en images sur les précédentes confrontations entre les deux nations. Lire la suite ⮕

Coupe du monde de rugby : suivez en live la petite finale Argentine-AngleterreBattues dans les demi-finales de la Coupe du monde de rugby, l'Argentine et l'Angleterre se disputent ce vendredi soir la troisième place dans la 'petite' finale. Coup d'envoi à 21 heures au Stade de France. Lire la suite ⮕

Coupe du monde de rugby : l'Angleterre s'offre la petite finale face à l'ArgentineAu terme d'un match cadenassé, le XV de la Rose a fait chuter les Pumas argentins au Stade de France et grimpe sur le podium. Lire la suite ⮕

Angleterre - Argentine : A quoi sert la petite finale ?Vendredi soir, l’Argentine affronte l’Angleterre pour savoir laquelle des deux nations décrochera la 3e place de cette Coupe du monde. Franchement, on a l’impression que cette rencontre n’a pas grand intérêt. A quoi sert ce match ? Les réponses de nos Finisseurs Mourad Boudjellal et Jean-Baptiste Lafond. Lire la suite ⮕

Argentine - Angleterre : une petite finale pas dénuée d'intérêtL’Argentine et l’Angleterre se disputent vendredi la troisième place de cette Coupe du monde (21h00). Moins prestigieuse que le choc attendu du lendemain entre Lire la suite ⮕

Le cri de gueule: Angleterre/Argentine, faut-il supprimer ce match pour la troisième place ?Le cri de gueule ou le cri du cœur, le parti pris d'un des membres de la bande du Super Moscato Show. Lire la suite ⮕