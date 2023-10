XV de France: 'C’est notre responsabilité', les regrets de Bielle-Biarrey après l'élimination des Bleus en...

Il est la révélation de la Coupe du monde. Appelé pour la première fois pour disputer le Mondial à domicile chez les "grands", Louis Bielle-Biarrey s'est imposé comme un titulaire en puissance au fil de la compétition, avec cinq essais en sept sélections. Des débuts rêvés pour le gamin de 20 ans, qui s'attendait à disputer la Coupe du monde... U20, remportée par les Bleuets pour la troisième fois de suite.

>> L'actualité de la Coupe du monde de rugby en direct "On ne passe pas loin" "Je pense qu’on n’a pas grand chose à envier aux demi-finalistes et aux finalistes. On est tous frustrés, mais c’est plus dur de regarder les matchs. Il y a beaucoup de bonheur, mais beaucoup de regrets face à l’Afrique du Sud", concède-t-il. "On ne passe pas loin, ce sont des détails qui manquent à la fin.

Antoine Dupont, Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey nommés aux World Rugby Awards 2023Lauréat en 2021, le capitaine des Bleus Antoine Dupont figure parmi les quatre joueurs retenus par World Rugby pour le titre de meilleur joueur de l'année 2023. L'Irlandais Bundee Aki, le Sud-Africain Eben Etzebeth et le Néo-Zélandais Ardie Savea l'accompagnent. Lire la suite ⮕

Union Bordeaux-Bègles (UBB) : des discussions pour prolonger Bielle-Biarrey et Falatea vont bientôt débuterL’UBB souhaite conserver ses deux internationaux français qui ont participé à la Coupe du monde Lire la suite ⮕

Record de France pour Kirpichnikova, Grousset et Tomac aux Championnats de France petit bassinLa première soirée des Championnats de France petit bassin d'Angers, jeudi, a vu Anastasiia Kirpichnikova (1 500 m nage libre), Maxime Grousset (100 m papillon) et Mewen Tomac (200 m dos) établir trois nouveaux records de France. Lire la suite ⮕

Natation: trois records de France pour la première journée des championnats de France petit bassinTrois records de France ont été battus ce jeudi à Angers lors de la première journée des championnats de France de natation en petit bassin (25m) à Angers. Des championnats qualificatifs pour les championnats d'Europe en petit bassin qui auront lieu du 5 au 10 décembre prochain à Bucarest en... Lire la suite ⮕

«Ce n’est plus la France qui se fracture, c’est la France qui disparaît»ENTRETIEN - Pour Othman Nasrou, élu LR siégeant dans l’opposition à Trappes, le pays est confronté à un phénomène croissant de «désassimilation». Lire la suite ⮕

Malgré la baisse de la consommation de lait, la coopérative Isigny Sainte-Mère se porte bienDans “La France bouge”, Elisabeth Assayag fait le tour de France des initiatives positives et novatrices. Lire la suite ⮕