Xpeng X9 : un nouveau van électrique pour concurrencer Tesla

Comme de nombreux autres constructeurs chinois, Xpeng a à coeur de tenter sa chance sur le marché européen afin de faire vaciller Tesla. La firme commercialise déjà certains de ses modèles sur le Vieux Continent, dont les P5, P7 et G9. Mais sur son marché natal, la Chine, la gamme est encore en train de s’élargir.

Un nouveau rival En effet, la firme venue de l’Empire du Milieu profite du salon de Guangzhou, qui vient tout juste d’ouvrir ses portes pour lever le voile sur un tout nouveau modèle inédit. Il s’agit du X9, qui prend la forme d’un grand van électrique, à la silhouette pour le moins massive et imposante. Jouant désormais le rôle de vaisseau-amiral pour la marque, comme l’annonce le communiqué, ce dernier n’a pas encore affiché ses dimensions, qui devraient être impressionnantes. Les lignes sont quant à elles globalement épurées, conçues pour réduire la résistance à l’air. Et cela fonctionne, puisque le constructeur annonce un Cx (coefficient de trainée) de seulement 0.227, ce qui est plus qu’honorable

:

