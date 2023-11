Xiaomi présente le Redmi Note 12 Pro 5G avec une offre promotionnelle

Xiaomi a présenté un bon nombre de smartphones de la dernière gamme Redmi Note. On retrouve le Redmi Note 12 Pro en version 5G qui revient aux fondamentaux, en proposant une expérience équilibrée et des performances globalement satisfaisantes. À l’occasion de la Black Friday Week, il devient plus intéressant dans ce pack remisé à 18 % avec l’ enceinte connectée Smart Control IR offerte.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, c’est quoi ? • Un bel écran Amoled, bien calibré et fluide • Un SoC MediaTek qui offre de très belles prestations • Un chargeur de 67 W De base à 399 euros, le pack Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G avec l’ enceinte connectée Xiaomi Smart Speaker IR Control se trouve en promotion à 299 euros sur le site de la Fnac, mais également sur le site Dart





Lire la suite: FRANDROİD » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

BFMTV: Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est-il le meilleur rapport qualité/prix avec cette offre ?L'accès à un smartphone compatible 5G est maintenant ouvert au plus grand nombre grâce au Xiaomi Redmi Note 12 Pro proposé à un prix imbattable sur ce célèbre site.

La source: BFMTV | Lire la suite »

BFMTV: Xiaomi Redmi Note 12 Pro : ce rapport qualité/prix devient dingue avec cette offreAvec le Redmi Note 12 Pro, Xiaomi présente un mobile disposant de fonctionnalités que l'on trouve habituellement sur des modèles haut de gamme. Pourtant, son prix est attrayant.

La source: BFMTV | Lire la suite »

BFMTV: Ce Xiaomi Redmi Note 10 Pro est à un prix imbattable sur ce siteChez Amazon, les promos c’est toute l’année. Découvrons sans plus attendre cette offre sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

La source: BFMTV | Lire la suite »

BFMTV: Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est-il le meilleur rapport qualité/prix du moment ?Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro a toujours connu un grand succès auprès du public et cela, depuis sa sortie. Ce site le propose actuellement avec plus de 100 euros de remise.

La source: BFMTV | Lire la suite »

EUROPE1: Le smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro voit son prix s’effondrer sur ce site françaisLe Xiaomi Redmi Note 12 Pro est à son meilleur prix chez Cdiscount. Découvrez sans plus attendre ce smartphone aux belles caractéristiques comme son quadruple capteur photo et son écran AMOLED.

La source: Europe1 | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G en promotion sur AliExpressLe Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est en promotion sur AliExpress avec une réduction de -30% et un code promo de 26 euros supplémentaires. Il possède un écran AMOLED de 6,67 pouces, un processeur MediaTek Dimensity 1080, une grande batterie de 5000 mAh et une triple caméra à l'arrière.

La source: OuestFrance | Lire la suite »