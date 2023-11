Xiaomi Mi TV Box S 2nd Gen : un boîtier multimédia 4K avec Google TV à prix réduit

Xiaomi Mi TV Box S 2nd Gen // Source : site officiel Digne héritier de la Mi Box S, le nouveau boîtier multimédia de Xiaomi reprend les points forts de la génération précédente en apportant quelques améliorations (Google TV, Dolby Vision, Dolby Atmos…) et sans que la facture s’envole. En ce moment, le Xiaomi TV Box S 2nd Gen est même moins cher avec cette remise de 20 euros.

Elle est plus grande que son aîné avec l’apparition de deux nouveaux boutons de raccourcis, YouTube et un second qui permet d’ouvrir instantanément le menu d’applications. À côté, on trouve toujours Netflix et Prime Video. Une belle mise à jour Cette nouvelle box TV change de processeur, et passe d’un Cortex- A55, épaulé par un GPU Mali-G32 MP2, contre un Cortex A-53 et un GPU Mali-450 pour la première génération.

Xiaomi 14 et Snapdragon 8 Gen 3 : les dernières annonces de QualcommQualcomm a annoncé le Snapdragon 8 Gen 3, destiné aux smartphones Android haut de gamme. Xiaomi a présenté le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro, ainsi que deux montres connectées et son nouveau système d'exploitation HyperOS. Elon Musk s'inquiète de l'impact de la situation économique mondiale sur le marché des voitures électriques. Lire la suite ⮕

Xiaomi Watch 2 Pro : une montre connectée complète avec Wear OSLa Xiaomi Watch 2 Pro est une montre connectée complète, bourrée de fonctionnalités et permettant d’installer de très nombreuses applications tierces. Découvrez notre test complet de cette montre au design classique. Lire la suite ⮕

Vente flash : le Xiaomi 13 Pro avec un appareil photo de qualité à seulement 430 eurosLe Xiaomi 13 Pro, avec son écran AMOLED de 6,67 pouces et son processeur Qualcomm Snapdragon Gen 2, offre des performances exceptionnelles. Son appareil photo, réalisé en collaboration avec Leica, permet de prendre de très bonnes photos en mode portrait. Profitez de la vente flash chez Orange pour l'obtenir à seulement 430 euros. Lire la suite ⮕

Le Xiaomi Redmi Note 12 4G : un smartphone de qualité à petit prixSi vous êtes à la recherche d'un smartphone 4G de qualité qui vous propose des fonctionnalités que l'on retrouve habituellement sur des téléphones haut de gamme, ne cherchez plus, vous l’avez trouvé. En effet, le Xiaomi Redmi Note 12 4G est actuellement proposé par le site de vente en ligne Amazon au prix ridicule de 147,19 euros. Au premier abord, on pourrait croire que le mobile est de qualité très moyenne compte tenu de son petit prix. Dans le cas présent, le Xiaomi Redmi Note 12 a reçu la note excellente de 4,6 sur 5, donnée par ses utilisateurs vérifiés. Ceci s'explique par de très nombreux critères. D'abord, le mobile est solide et entièrement étanche. De plus, il dispose d'un déverrouillage par empreintes digitales. Mais ce n'est pas tout. Découvrez les meilleurs codes promo juste ici Compte tenu de ses caractéristiques, le Xiaomi Redmi Note 12 est donné sur ce site ! Le microprocesseur qui orchestre le Xiaomi Redmi Note 12 n'est pas un inconnu puisqu'il s'agit du célèbre Qualcomm Snapdragon 685 cadencé à 2,8 GHz. La mémoire RAM de 4 Go est très confortable et le smartphone dispose d'un stockage interne de 128 Go qui peut être augmenté en ajoutant une simple carte microSD. Autre surprise, avec une taille de 6,67 pouces, l'écran est très grand. De plus, il est équipé d'une dalle AMOLED et vous propose une très belle résolution de 2400 x 1 080 pixels Lire la suite ⮕

Xiaomi dévoile sa nouvelle interface HyperOS lors d'une grande conférence en Chine Xiaomi a annoncé qu'il se séparera de MIUI au profit de sa nouvelle interface, HyperOS. Cette nouvelle interface offre une optimisation améliorée, une connexion simplifiée avec les appareils Xiaomi et de nouvelles fonctionnalités. Qu'en pensez-vous ? Lire la suite ⮕

Test Xiaomi Watch 2 Pro : une montre connectée complète et réactive à petit prixEn modifiant profondément la structure technologique et logicielle de sa montre, Xiaomi veut venir titiller les cadors du marché. Et malgré des défauts, la Watch 2 Pro fait preuve de pertinence. Lire la suite ⮕