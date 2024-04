Xi Jinping et Joe Biden se sont parlé au téléphone mardi, signalant leur volonté de maintenir le dialogue malgré les tensions toujours très fortes entre les deux superpuissances, qu'il s'agisse de Taïwan ou de rivalité technologique. Pour cette reprise de contact après leur rencontre en novembre dernier en Californie, le président chinois et le président américain "ont eu un échange de vues franc et approfondi", a indiqué la chaîne de télévision publique chinoise CCTV.

La Maison Blanche a évoqué dans un communiqué une conversation portant autant sur les possibilités de "coopération" que sur les "différends", et le porte-parole John Kirby a précisé qu'elle avait duré une heure et quarante-cinq minute

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



NotreTemps / 🏆 39. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les présidents Xi Jinping et Joe Biden se sont entretenus pour tenter de « gérer les tensions »Les relations sino-américaines se sont dégradées ces derniers mois, sur fond de concurrence intense entre Pékin et Washington

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Taïwan, technologie: Biden et Xi se parlent sans cacher leurs différendsXi Jinping et Joe Biden se sont parlé au téléphone mardi, signalant leur volonté de maintenir le dialogue malgré les tensions toujours très fortes entre les deux superpuissances, qu’il s’agisse de Taïwan ou de leur rivalité technologique.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

Taïwan, technologie: Biden et Xi se parlent sans cacher leurs différendsXi Jinping et Joe Biden se sont parlé au téléphone mardi, signalant leur volonté de maintenir le dialogue malgré les tensions toujours très fortes entre les deux superpuissances, qu'il s'agisse de Taïwan ou de leur rivalité technologique.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Taïwan, technologie: Biden et Xi se parlent sans cacher leurs différendsXi Jinping et Joe Biden se sont parlé au téléphone mardi, signalant leur volonté de maintenir le dialogue malgré les tensions toujours très fortes entre les deu...

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »

«Quel accomplissement» : Joe Biden raille Donald Trump qui se félicite d’une victoire au golfLe président américain s’est mué en «trashtalker» le temps d’un tweet, en se moquant des exploits sportifs de son rival.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

« Félicitations Donald » : Joe Biden ironise sur les « exploits » de Donald Trump au golfDonald Trump s’est vanté, dimanche 24 mars, sur les réseaux sociaux, d’avoir remporté deux prix lors d’une compétition organisée à son club de golf en Floride. Un « exploit » salué de manière très sarcastique par le président des États-Unis, Joe Biden.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »