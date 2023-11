Xbox : Microsoft va bientôt bloquer les manettes et autres accessoires sans licence officielle

Microsoft commence à bloquer les accessoires issus d'autres fabricants et qui pouvaient jusqu'à maintenant être utilisés pour jouer à la

Pendant longtemps, il était possible pour tous ceux qui jouaient à la Xbox de commander sur Amazon une manette ou un joystick qui n'étaient pas construits par Microsoft, mais fonctionnaient avec leur console. Une opportunité qui permettait de payer ces accessoires moins chers que ceux commercialisés directement par le géant américain. Mais une opportunité qui devrait malheureusement rapidement prendre fin.

Microsoft déploie une nouvelle mise à jour pour l'application 'Accessoires Xbox'Microsoft annonce le déploiement d'une fonctionnalité attendue depuis longtemps par certains membres de la communauté Xbox : le mappage des entrées manette-clavier sur PC et console. Lire la suite ⮕

Xbox : Microsoft va bientôt bloquer les accessoires non officiels sur ses consolesLes accessoires non officiels connectés sur les consoles de Microsoft seront bientôt bannis. La firme de Redmond vient d’annoncer qu’elle bloquerait systématiquement tous les appareils non autorisés connectés sur ses Xbox. Lire la suite ⮕

Avis Microsoft Defender (novembre 2023) : Que vaut l'antivirus natif de Microsoft ?Anciennement appelé Windows Defender, Microsoft Defender est l'antivirus installé nativement sur les systèmes d'exploitation de Windows 7, 8, 10 et 11. Bien que gratuit, le service figure régulièrement en tête des antivirus les plus performants des classements des laboratoires de tests de référence AV-Test et AV-Comparatives. Lire la suite ⮕

Les propriétaires de Xbox Elite Wireless Controller Series 2 et Xbox Adaptive Controller peuvent désormais assigner des touches de clavier à leurs manettesLes propriétaires de Xbox Elite Wireless Controller Series 2 ou de Xbox Adaptive Controller vont pouvoir assigner les différents boutons de leurs manettes à des touches de clavier. La gâchette gauche pourra par exemple être remappée avec la lettre « C », ou encore avec la touche Entrée. Mieux encore, il sera possible d’assigner des touches de modification comme Shift ou Windows, et même d’attribuer des raccourcis complets (comme Ctrl + Shift + C) à un seul bouton de la manette ! Cette nouveauté permettra de mieux contrôler les jeux qui ont une prise en charge limitée de ces périphériques. Lire la suite ⮕

Xbox : vous pouvez désormais utiliser votre manette comme clavierLes joueurs Xbox et PC peuvent dorénavant mapper les boutons de leur manette aux touches du clavier. Lire la suite ⮕

Pourquoi Xbox est en train de bloquer les accessoires tiers sur ses consoles ?Microsoft est visiblement en train de partir à la chasse aux accessoires non autorisés sur ses consoles Xbox. Lire la suite ⮕